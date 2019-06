Cultura: a Palermo nasce "Zeste Hub" nuovo polo a Villa Riso

(ANSA) - PALERMO, 17 GIU - L'evento inaugurale di presentazione del progetto Zeste hub, un innovativo polo culturale immerso nel parco di Villa Riso a Palermo, alle propaggini settentrionali della Piana dei Colli, si svolgerà venerdì 21 giugno a partire dalle ore 18.00. Il progetto nasce dalla collaborazione tra la Cooperativa Terre Normanne, la società Orsa Consulting, l'impresa culturale e creativa Kòrai - Territorio, Sviluppo e Cultura, la Federazione delle Strade Vino e Sapori di Sicilia, la Digital Magics-Factory Accademia, Assoreti PMI, e i Parchi Letterari di Sicilia: realtà impegnate nell'educazione allo sviluppo sostenibile, nella valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze, nella produzione culturale e nell'open innovation. "Zeste" (letteralmente scorza o buccia di limone): è un termine che rievoca la Conca d'Oro e più in generale il territorio, la natura, la salubrità, e che in varie lingue significa anche gusto, brio, entusiasmo, passione. "Zeste hub - si legge in una nota dei promotori dell'inziativa - sarà un luogo di valorizzazione del territorio, di promozione di buoni stili di vita e di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale. Un luogo di benessere e di condivisione di esperienze. Uno spazio dove recuperare la dimensione della socialità. Una 'vetrina' sulle risorse del territorio su scala regionale. Un riflettore puntato sulle buone pratiche implementate a livello nazionale ed internazionale". L'hub sarà articolato in Spazi conferenze, Spazi per la formazione e l'informazione, un CulTourism point con servizi culturali e turistici alla scoperta del territorio siciliano e delle sue tipicità. L'area innovazione avrà i suoi fiori all'occhiello nel Living Lab (laboratorio-fucina di progetti su sostenibilità, territorio, innovazione e leisure), nell' area Coworking e nello Spazio Start up e reti di impresa.

