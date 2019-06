Maestra Dedè, morta a 113 anni

(ANSA) - CANICATTI' (AGRIGENTO), 16 GIU - E' morta nel sonno la maestra Diega Cammalleri, o "zia Dedé" come affettuosamente conosciuta a Canicattì (Ag), che a ototbre avrebbe compiuto 114 anni. Lo scorso anno, a 106 anni, era venuta a mancare la sorella più giovane Fifì, con cui aveva condiviso gioie e dolori della lunga vita. Diega Cammalleri due anni fa era stata insignita dall'allora ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini, di una onorificenza "per la meritoria attività svolta dalla maestra". "Non ho mai punito i miei alunni ma se necessario li ho solo corretti", aveva detto. I funerali si svolgeranno domani a Canicattì nella chiesa S. Diego. Dedè Cammalleri era seconda nella speciale classifica degli ultracentenari viventi in Italia subito dopo Maria Giuseppa Robucci, 116 anni, che vive ad Apricena in Puglia.