Periferie: Diana Bracco,gestire crescita

(ANSA) - PALERMO, 14 GIU - - "Il nostro punto di partenza è stato semplice: oggi in Europa il 54% delle persone vive nelle città e le previsioni dicono che nel 2030 si arriverà al 77%. Le città esercitano un potenziale di attrazione fortissimo. Ma la crescita delle aree urbane è un fenomeno che alimenta problematiche che vanno gestite". Lo ha detto oggi, a Palermo Diana Bracco, presidente della Fondazione Bracco, intervenendo alla seconda Conferenza nazionale sulle periferie urbane "Dieci, cento, mille centri". "Il tema delle periferie - ha aggiunto - ha visto negli ultimi anni, un impegno crescente di amministratori locali, organizzazioni non-profit, fondazioni private e imprese. Forti di queste evidenze, come Fondazione Bracco abbiamo dato vita, insieme con tanti partner, a questo ciclo itinerante di conferenze, che ha diversi obiettivi: valorizzare le periferie urbane, far conoscere i più riusciti interventi in città italiane e straniere, e consolidare sempre più la collaborazione pubblico-privato".