Zamparini: Gdf acquisisce documenti in Fondazione Falcone

(ANSA) - PALERMO, 13 GIU - La guardia di Finanza di Palermo ha acquisito presso la sede della Fondazione Falcone l'elenco delle scuole che, nel 2017, parteciparono alle manifestazioni organizzate nell'aula bunker dell'Ucciardone in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Il documento è stato acquisito nell'ambito dell'inchiesta di Caltanissetta sul giudice fallimentare palermitano Giuseppe Sidoti. Sidoti era nel collegio che respinse l'istanza di fallimento del Palermo calcio ed è accusato di aver pilotato la decisione in cambio di favori. Tra i "benefici" che avrebbe avuto ci sarebbe l'aver chiesto e ottenuto dall'allora presidente rosanero Giovanni Giammarva, genero di Maria Falcone, una raccomandazione per fare entrare la scuola del figlio nell'aula bunker.(ANSA).