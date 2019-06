Parco Naxos Taormina, visite in aumento

(ANSA) - GIARDINI NAXOS (MESSINA), 13 GIU - Crescite del numero di visitatori del 20,49% e del 21,83% del fatturato sono state registrate dal Parco Archeologico Naxos Taormina durante la direzione, iniziata nel luglio 2016, dell'arch. Vera Greco.

Il parco comprende il Teatro Antico, il museo e l'area archeologica di Naxos, l'Isola Bella e la Villa Caronia. Dai dati resi noti dal Parco sono esclusi i primi sei mesi del 2019, non ancora calcolati, ed includono i primi sei mesi del 2016, quando la Greco non era ancora alla guida del Parco. Nel Teatro Antico i visitatori sono stati 748.583 (2016), 809.905 (2017) e 894.593 (2018). Nel museo e nell'area archeologica di Naxos 21.490 (2016), 21.027 (2017) e 21.419 (2018) e nell'Isola Bella e a Villa Caronia 54.598 (2016), 74.236 (2017) e 77.656 (2018).

Il calcolo dei flussi del Teatro Antico di Taormina non tiene conto dei circa 150/160mila spettatori che ogni anno si riversano nella struttura durante l'estate per i concerti e gli eventi serali in programma da giugno a settembre.