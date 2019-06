Vino: a Menfi torna Inycon, protagoniste le contrade

(ANSA) - PALERMO, 12 GIU - Tutto pronto per l'inizio di Inycon 2019, la più antica manifestazione siciliana dedicata al vino di qualità, inserita nel calendario degli eventi ad alta rilevanza turistica della Regione Siciliana. Appuntamento a Menfi dal 21 al 23 giugno per la ventiquattresima edizione che, come ogni anno, inaugura la stagione del sole e del mare nel giorno del solstizio d'estate. "Le grandi protagoniste di Inycon 2019 - afferma il Sindaco Marilena Mauceri - saranno le contrade di Menfi, depositarie della tradizione, dell'ospitalità e della cultura di queste terre dove la sapienza contadina, elaborata dall'innovazione tecnologica, ha raggiunto livelli di eccellenza in campo vitivinicolo e agroalimentare". La città e la piazza di Menfi saranno il palcoscenico dove le contrade e le loro aziende avranno modo di inaugurare un nuovo modo di prendere parte all'evento condividendo non solo i loro prodotti, ma anche il loro nuovo e virtuoso programma culturale che alterna, per tre giornate, wine tasting guidati, degustazioni di prodotti locali, convegni e laboratori di approfondimento, musica live e performance teatrali per un'offerta culturale ad ampio respiro.

Si inizia venerdì 21 giugno con il convegno di apertura di Inycon, a cui seguirà la cerimonia dedicata alla ventiduesima Bandiera Blu consecutiva assegnata al mare pulito di Menfi, il riconoscimento internazionale conferito alle località turistiche balneari che rispettano i criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. La cultura della terra diventerà esperienza artistica nelle sere dell'evento, attraverso la musica e il teatro estremo di Meraviglia - in programma sabato 22 e domenica 23 -, uno dei grandi spettacoli dei Sonics, compagnia di acrobati tutta italiana, capace di incantare il pubblico di ogni età con emozionanti acrobazie aeree, ambientazioni fantastiche, grandi macchine sceniche ed effetti speciali capaci di sfidare i limiti dell'immaginazione.

