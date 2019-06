Turismo: Sambuca e le Case a 1 euro approdano anche a Taiwan

(ANSA) - PALERMO, 07 GIU - Le telecamere della Set, la più importante emittente televisiva privata dell'isola di Taiwan, approdano a Sambuca. Una mattinata di riprese nel "Borgo più bello d'Italia 2016" per raccontare l'avventura delle case ad 1 euro, il progetto varato dall'amministrazione Comunale sfociato un mese fa nella vendita all'asta di una ventina di immobili acquistati in gran parte da stranieri. È stata la giornalista Sophia Wang, accompagnata dalla interprete Maria Cristina Di Milia, a guidare la troupe televisiva. Dopo l'intervista al sindaco Leo Ciaccio, che ha parlato di Sambuca e del suo "modello" di sviluppo, si è passati alle riprese del centro storico e del quartiere Saraceno. A guidare la troupe il vicesindaco e assessore alla Cultura Giuseppe Cacioppo, che ha ha raccontato l'esperienza delle case ad 1 euro, diventata un fenomeno mediatico internazionale grazie anche a un servizio televisivo trasmesso dalla Cnn. "È un posto incantevole - ha commentato la giornalista di Taiwan - rimasta affascinata, oltre che dalle bellezze del territorio, dal successo della vendita delle case ad 1 euro". Il servizio televisivo, della durata di 15 minuti, andrà in onda il prossimo mese di luglio all'interno del programma più seguito dell isola di Taiwan.(ANSA).