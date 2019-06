C.America:Tita e Battisti per Luna Rossa

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - Due new-entry nel sailing team di Luna Rossa. Il team targato Prada-Pirelli ha ingaggiato Ruggero Tita e Romano Battisti. Ventisei anni, originario di Trento, Tita ha ottenuto risultati di rilievo a livello internazionale, rappresentando l'Italia alle Olimpiadi 2016 nella Classe 49er.

Dopo le prove olimpiche, Tita si è concentrato sul Nacra 17 Full Foiling dove, in coppia con Caterina Banti, lo scorso anno si è laureato campione del mondo ed Europeo, vincendo la finale della Sailing World cup. Romano Battisti, 33 anni, canottiere di Priverno (Latina), argento alle Olimpiadi di Londra nel 2012 e poi quarto, in coppia con Francesco Fossi, a Rio 2016, è stato anche bronzo nel quattro di coppia agli Europei 2017. "Sono molto contento dell'arrivo di Ruggero e Romano, sono certo che sapranno dare un importante contributo - ha detto Max Sirena, team director e skipper di Luna Rossa -. Ringraziamo il Gruppo delle Fiamme Gialle per aver reso disponibili gli atleti a questa grande sfida italiana all'America's cup".