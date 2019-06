Ascot: Greca, anticipare i mercati

(ANSA) - CATANIA, 7 GIU - Cambiare per farsi trovare pronti.

Saper leggere in anticipo l'evoluzione dello scenario internazionale per vincere la sfida globale e intercettare le opportunità di crescita. E' la ricetta di Michele Greca, amministratore delegato di Ascot Industrial, azienda siciliana leader nella produzione di generatori elettrici.

L'azienda che dal 1986 è uno dei player mondiali nella fornitura di soluzioni "customizzate" indirizzate ai settori dell'acqua e dell'energia a partire dal 2003 è stata pioniera delle soluzioni ibride . L'azienda collabora con Sace Simest, il polo per l'internazionalizzazione del gruppo Cdp dal 2016, supportata con prodotti di Export Credit sui mercati africani (Nigeria) e nell'area del Golfo (Iraq).

"Il settore dell'energia - spiega Greca - è caratterizzato da un vero "tsunami" tecnologico. Quando arriverà, sarà così forte che travolgerà chi non si è fatto trovare preparato cambiando per tempo il modello di business. Chi rimane legato a vecchi schemi non può farcela".