2 giugno: Orlando a cerimonia Roma con sindaci siciliani

(ANSA) - PALERMO, 2 GIU - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha partecipato oggi a Roma alla manifestazione celebrativa della festa della Repubblica con una folta delegazione di sindaci siciliani e italiani dell'ANCI, aprendo la tradizionale parata ai Fori Imperiali.

"Una celebrazione non rituale - ha detto il primo cittadino - soprattutto in un momento difficile della vita democratica del paese, un momento nel quale ricordare e tutelare i valori fondamentali della Costituzione repubblicana è quanto mai necessario, proprio per difenderne il valore e lo spirito democratico". (ANSA).