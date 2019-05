Migranti: nuovo sbarco a Lampedusa,altri 38 bloccati a terra

(ANSA) - LAMPEDUSA (AGRIGENTO), 29 MAG - Proseguono gli arrivi di migranti a Lampedusa: dopo i venti soccorsi da una motovedetta della Guardia di Finanza in arrivo nel porto dell'isola, una quarantina sono sbarcati direttamente a terra a Cala Galera. A dare l'allarme sono stati alcuni abitanti che hanno avvertito le forze dell'ordine. Fino ad ora sono stati bloccati in 38, fra cui tre donne incinte e 5 bambini, ma le persone sbarcate sarebbero in tutto 45. Quelli che mancano all'appello potrebbero essersi nascosti in alcuni anfratti dell'isola. Secondo alcuni testimoni, gli extracomunitari sarebbero stati lasciati a terra da un peschereccio, poi ripartito quasi certamente verso la Tunisia. I 38 migranti sono stati portati all'interno del centro di accoglienza dell'isola.

(ANSA).