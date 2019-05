A Sciacca Letterando in Fest, tra scrittura e impegno civile

(ANSA) - PALERMO, 27 MAG - Tutto pronto per la decima edizione del Letterando in Fest, che si svolgerà a Sciacca dal 30 maggio al 2 giugno a Sciacca. Il titolo scelto per l'appuntamento letterario cerca di rompere più di uno schema mentale. "Un giorno sarò un'idea" riprende il verso di uno dei più grandi arabi, Mahmoud Darwish, e lo trasforma in un impegno.

"Il nostro obiettivo è offrire una lettura complessa della realtà. Affrontare i nodi del futuro. Avere lo sguardo aperto come lo hanno coloro che sono nati di fronte al mare. In un porto. È un lavoro inclusivo, che tenterà di mettere assieme Sciacca con il resto del mondo, come dimostra la presenza nel programma di autori siciliani, italiani, europei, mediterranei".

Tra Sciacca e il mondo, infatti, si dispiega il programma del Letterando In Fest X. A cominciare dall'ospite internazionale, Suad Amiry, la nota scrittrice palestinese, autrice di libri di successo che affrontano con una singolare ironia i grandi temi della terra e della dignità. Al Festival partecipano anche Claudia Durastanti, una delle voci più interessanti del Premio Strega; Evelina Santangelo, che con il suo Da un Altro Mondo ha conquistato il Premio Fahrenheit 2018, e Stefania Auci, con il suo libro bestseller dedicato alla saga della famiglia Florio.

Forte l'attenzione ai temi civili, dalle glorie di casa, con il ricordo dei 70 anni de In nome della Legge di Pietro Germi e del libro da cui ha tratto origine, sino a personaggi a diverso titolo rappresentativi della storia dell'impegno sociale e politico in Sicilia. Da Danilo Dolci a Leonardo Sciascia, di cui ricorre il trentennale della morte, sino a Pasquale Marchese.

Netta, dunque. Ne è segno anche la presenza di Francesco Filippi, studioso che smonta le notizie false e decostruisce i miti: quello di Mussolini, in questo caso, e di un fascismo buono che, nella realtà storica, non è mai esistito.