Europee: in Sicilia al voto 4 milioni e 700 mila elettori

(ANSA) - PALERMO, 26 MAG - Urne aperte dalle 7 anche in Sicilia per le elezioni europee. Nell'Isola gli elettori chiamati alle urne sono quattro milioni 700mila. Si vota fino alle 23 e subito dopo comincerà lo spoglio delle schede. Nella circoscrizione Isole, che comprende Sicilia e Sardegna, i seggi in palio sono otto. I seggi vengono assegnati con il sistema proporzionale puro. La scheda della circoscrizione Isole è rosa. (ANSA).