Turismo: a Montalbano Elicona rivivono atmosfere Medioevo

(ANSA) - MONTALBANO ELICONA (MESSINA), 25 MAG - Le atmosfere del Medioevo rivivranno nuovamente a Montalbano Elicona, il paese sui monti Nebrodi proclamato Borgo dei Borghi nel 2015, con la manifestazione promossa dall'amministrazione comunale che si svolgerà sabato 1 e domenica 2 giugno. Un'iniziativa presa sulla scia del risultato di un mese fa, con un "ritorno" del suggestivo Viaggio dal Medioevo: dallo spettacolo della compagnia Batarnù, alla visita guidata all'antico Castello e al centro Medioexpò ma anche con tante nuove sorprese in termini di animazione ed accoglienza.

I Batarnù, che collaborano da diverso tempo con il Comune di Montalbano, sono una compagnia di teatranti, giullari e fuochisti, indirizzata prevalentemente al teatro di strada, appassionata di musica medievale e specializzata nei progetti di rievocazione storica. Gli attori utilizzano grandi macchine sceniche, strutture mobili, giganti in cartapesta, trampolerie acrobatiche e spettacolari effetti di fuoco. I miti e le leggende del medioevo rivivranno tra epica, teatro classico, tradizioni popolari e musica dal vivo. La visita guidata, invece, sarà condotta da tre studiosi e verterà sulla gloriosa storia del Castello svevo aragonese da poco restaurato, sulle vicende del Re Federico II di Svevia e dei sovrani che si susseguirono. La visita toccherà anche il centro Medioexpò, ricco di testimonianze medievali come costumi, addobbi e strumenti di lavoro. La manifestazione dell'1 e 2 giugno avrà i seguenti orari giornalieri: 11 - 12 - 16 - 17. E' consigliata la prenotazione visitando la pagina ufficiale Montalbano Elicona - Borgo dei Borghi nella quale è stato realizzato un innovativo sistema di booking online.(ANSA).