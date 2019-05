Università: Palermo; laurea honoris causa a Moni Ovadia

(ANSA) - PALERMO, 24 MAG - Il Rettore dell'Università degli Studi di Palermo, prof. Fabrizio Micari, ha conferito la Laurea honoris causa in "Musicologia e Scienze dello Spettacolo" a Moni Ovadia, attore, regista e musicista per "la centralità dell'esperienza del canto e della musica nella sua creazione artistica; per l'estrema consapevolezza ed originalità della sua proposta teatrale e musicale; per aver favorito la conoscenza in Italia della musica e cultura yiddish e per il suo impegno sociale anche nel ricordare senza retorica la tragedia della Shoah". La cerimonia si è svolta stamane a Palazzo Steri, sede del rettorato: dopo gli indirizzi di saluto del Rettore, Fabrizio Micari e del Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistica, Francesca Piazza, sono seguite la lettura della motivazione della Coordinatrice del Corso di Laurea magistrale in Musicologia e Scienze dello Spettacolo, Anna Tedesco, e la laudatio del docente di Antropologia della musica, Sergio Bonanziga. Moni Ovadia ha poi tenuto la lectio magistralis sul tema "In cammino per il canto".(ANSA).