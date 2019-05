Hanno quasi 100 kg marijuana, 2 arresti

(ANSA) - RAGUSA, 24 MAG - Poco meno di 100 chilogrammi di marijuana sono sono stati sequestrati nelle campagne tra Vittoria ed Acate, nel Ragusano, dalla Guardia di finanza, che ha arrestato due persone, entrambe vittoriesi, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La droga, se messa in commercio, avrebbe consentito guadagni per oltre mezzo milione di euro. Un chilo di marijuana è stato trovato nel vano della ruota di scorta di un'auto di grossa cilindrata con la quale i due sono arrivati davanti ad un casolare abbandonato. Altri 96 chili e 300 grammi di droga, suddivisi in sette involucri, sono stati trovati nel casolare del quale i due sono stati trovati in possesso. I militari hanno anche sequestrato due bilance di precisione, due coltelli, materiale per confezionamento dello stupefacente e due grandi sacchi neri di plastica contenenti i residui di precedenti involucri di droga.