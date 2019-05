Prof sospesa: Salvini, tutto si sistemi

"Abbiamo parlato di libertà di pensiero e di futuro ora si sta lavorando tecnicamente, non è mio compito, perché tutto torni a posto". Lo ha detto il ministro Matteo Salvini dopo aver incontrato la professoressa Rosa Maria Dell'Aria la docente sospesa dallo ufficio scolastico provinciale. "Mi sono impegnato - ha aggiunto Salvini - ad incontrare gli studenti in aula magna ad apertura del nuovo anno scolastico per parlare anche di sicurezza".