Legalità: un ponte tra Matera e Sicilia

(ANSA) - MATERA, 23 MAG - Testimonianze, ricordi, filmati, esperienze, laboratorio a scuola e in trincea, dai luoghi impegnati nella lotta alle mafie, hanno contrassegnato oggi a Matera (Capitale europea della Cultura 2019) l'iniziativa "Capitani coraggiosi", incentrata sulla figura e l'opera dei magistrati Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, in occasione della Giornata per la legalità. Protagonisti del "ponte" con la Sicilia i giovani delle scuole medie superiori e i rappresentanti dell'associazionismo.