Falcone: figlia di Borsellino al corteo

(ANSA) - PALERMO, 23 MAG - Fiammetta Borsellino, figlia di Paolo, il magistrato ucciso in via D'Amelio, 27 anni fa, si è unita al corteo che dall'Aula bunker dell'Ucciardone si ritroverà davanti l'albero Falcone per ricordare, alle 17.58, la strage di Capaci. Borsellino ha sfilato accanto alla sorella di Giovanni Falcone, Maria, il magistrato assassinato a Capaci il 23 maggio '92.