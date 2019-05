Conte, lotta a mafia con rispetto regole

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Come i bambini possono aiutare a sconfiggere la mafia? "Voi bambini dovete fare quello che state facendo, andare a scuola, dovete impegnarvi negli studi e dovete rafforzare e cogliere l'importanza della cultura delle regole, il rispetto della legalità, e all'interno della scuola il rispetto inizia già con i docenti e i dirigenti scolastici. E aggiungo che potete anche criticare in modo civile, ma rispettando sempre le istituzioni". E' quanto sottolinea il premier Giuseppe Conte in un' "intervista esclusiva" rilasciata a un bambino, munito di telecamera, a margine della commemorazione di Giovanni Falcone a Palermo.