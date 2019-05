Solidarietà: Torneo Tennis a sostegno Msf al Country Palermo

(ANSA) - PALERMO, 22 MAG - Si svolgerà dal 3 al 9 giugno sui campi del Country Time club Palermo, il Torneo di tennis "Doppio Giallo" che ha come slogan "Diamo una mano a chi da una mano. Un set per Medici senza frontiere". Parte del ricavato della manifestazione, organizzata da Gaetano Davì in collaborazione con il Country, sarà infatti devoluto a Msf, l'Ong premio Nobel per la Pace. Il Torneo prevede nei primi 4 giorni incontri di qualificazione doppi maschili e doppi femminili. Una volta terminati gli incontri si proseguirà nella giornata di venerdì con la formula del "doppio misto" dove si giocheranno gli ottavi e i quarti di finale, mentre nella giornata di sabato si disputeranno semifinali e finali. Al termine degli incontri verranno premiati i vincitori del girone maschile, del girone femminile e di quello misto. Per l'iscrizione al Torneo è obbligatoria la tessera Fit valida per il 2019, anche non agonistica. (ANSA).