Prof sospesa,sit in solidarietà Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 22 MAG - Sit in di solidarietà anche a Cagliari per Rosa Maria Dell'Aria, la docente sospesa per due settimane dopo che i suoi alunni avevano accostato in un lavoro di classe le leggi razziali di Mussolini al decreto sicurezza e immigrazione del 2018. Il presidio è stato organizzato davanti al Bastione di Saint Remy dai Cobas Cagliari e ha visto la partecipazione di decine di colleghi - per la maggior parte donne - dell'insegnante siciliana.

"Quanto accaduto alla professoressa Dell'Aria - si legge in un volantino - può accadere a ognuno di noi in ogni momento.

Sono in gioco la libertà di insegnamento, la nostra tranquillità in classe e il nostro rapporto con i ragazzi, la nostra dignità". Ricordata nel volantino anche Lavinia Flavia Cassano, licenziata per aver inveito contro le forze dell'ordine durante una manifestazione antifascista.