Teatro: tante star per stagione "Al Massimo" Palermo

(ANSA) - PALERMO, 21 MAG - Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere, Nancy Brilli, Solenghi e Lopez, Carlo Buccirosso sono alcuni dei nomi della nuova stagione 2019-2020 del Teatro Al Massimo di Palermo, presentata stamane. Due gli spettacoli "internazionali - ha detto Aldo Morgante - che ho inseguito per anni: la compagnia dei Russian National Show con 50 artisti e 500 costumi e il nuovo one man show di Arturo Brachetti: "Solo", pieno di sorprese e magie preceduto a Palermo da sette Tir. Sarà una sfida ma ne varrà la pena". Tullio Solenghi e Massimo Lopez inaugurano il cartellone il 22 novembre con uno spettacolo fatto dei loro numeri migliori, accompagnati da una jazz company. Nancy brilli (il 13 marzo 2020) riporta in scena una commedia di Iaia Fiastri, con le musiche di Giorgio Gaber e la regia di Lina Wertmuller. E ancora i classici del teatro napoletano e della letteratura siciliana: "Mastro Don Gesualdo" di Giovanni Verga, il 17 aprile, interpretato da Enrico Guarneri, e Enzo De Caro che porta in scena la celebre commedia di Peppino De Filippo "Non è vero ma ci credo", il 24 gennaio. Poi dopo l'estate e a fine lavori, Morgante annuncerà la riapertura del Teatro Dante, dove più di 50 anni fa iniziò la sua carriera. Si recuperano anche i due spettacoli saltati la scorsa stagione: Raoul Bova con la moglie Rocio Munoz sarà in scena il 28 settembre in "Love letters" e Iva Zanicchi il 18 ottobre con "Sono nata di luna buona".(ANSA).