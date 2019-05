Incidenti stradali, due morti in Sicilia

Due morti in incidenti stradali in Sicilia. A Siracusa è morto poco prima che iniziasse la gara ciclistica dedicata a suo padre Fortunato Marino, 54 anni, dipendente dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri era a bordo della sua moto quando si è scontrato con un'ambulanza. Marino era alle spalle di un gruppo di ciclisti che stavano per partecipare al campionato interregionale memorial Luciano Marino. L'uomo è finito contro un muro.

Un muratore albanese di 47 anni Fatmir Halili, residente a Sciacca, è morto invece in un incidente sull'autostrada A29 in prossimità dello svincolo per l'aeroporto di Birgi. Per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della moto su cui viaggiava andando a sbattere contro il guard rail.