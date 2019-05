Precipita nel vano ascensore e muore

Un ingegnere in pensione di 72 anni è morto a Sciacca (Agrigento) dopo essere precipitato nel vano ascensore, in un edificio che ospita alcune attività commerciali. Il pm Cristian Del Turco ha aperto un'indagine per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. Al momento si procede contro ignoti. Le immagini del sistema di videosorveglianza ritraggono l'uomo mentre mentre si avvia verso la porta di servizio dello stabile che conduce all'ascensore. Sono già state sentite diverse persone, tra le quali gli stessi responsabili della società incaricata della manutenzione dell'ascensore.

Ai familiari, Puleo aveva detto che sarebbe andato al negozio di elettronica per acquistare un cavetto per il cellulare. In mancanza di notizie sono scattate le ricerche, culminate col ritrovamento del suo cadavere. Gli investigatori hanno appurato che l'ascensore verrebbe usato essenzialmente come montacarichi, considerato, peraltro, che al primo piano dell'immobile si accede dall'esterno, da una rampa alla sommità della quale c'è un parcheggio.