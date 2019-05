Villoresi 'traghetta' Biondo di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 16 MAG - Molti classici e ancor di più drammaturgia contemporanea nel nuovo cartellone del Teatro Biondo di Palermo. Miller, Pirandello, Beckett. Presentato dal nuovo direttore artistico, Pamela Villoresi, presenti il sindaco Leoluca Orlando e il presidente Nello Musumeci. "La cultura - dice Pamela Villoresi - è un veicolo, un motore, e il titolo della stagione è Traghetti, noi partiamo da Palermo e approdiamo a Palermo". La scuola del Biondo, inoltre, sarà una laurea triennale dal 2020-21. E per sostituire le maestranze che andranno in pensione, si organizzeranno corsi speciali di arti e mestieri, d'intesa con il Teatro Massimo. Tra gli annunci più importanti quello che anticipa il ritorno in scena di "Palermo Palermo", lo spettacolo della compianta coreografa Pina Bausch dedicato alla città siciliana.