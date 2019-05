Stalking: vola a bassa quota su casa ex

(ANSA) - MARSALA (TRAPANI), 15 MAG - Dopo le telefonate, gli inseguimenti in auto, i danneggiamenti, un'insegnante di 52 anni, di Salemi, ha subito molestie anche dal cielo: il suo ex compagno, infatti, per nulla rassegnato alla fine del rapporto sentimentale, è passato a bassa quota sopra la casa della donna, utilizzando un piccolo aereo ultraleggero. E tutto ciò mentre un altro uomo, che avrebbe voluto intrecciare con lei una relazione ed era stato respinto, le scriveva frasi offensive sui muri.

Oggi per questa vicenda il gup di Marsala Riccardo Alcamo ha rinviato a giudizio Giuseppe Giammalvo, 67 anni, imprenditore edile, e Maurizio Crocchiolo, di 53, di Castelvetrano, dipendente dell'ufficio igiene dell'Asp.

Entrambi sono accusati di atti persecutori e diffamazione in concorso. Giammalvo è stato il compagno della donna dal 2010 al marzo 2017. Crocchiolo avrebbe tentato di frequentarla subito dopo. Il processo inizierà il 19 luglio. Giammalvo deve rispondere anche di tentata violenza privata a un amico della donna.