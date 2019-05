Palermo: sindaco valuta azioni legali

(ANSA) - PALERMO, 15 MAG - Dopo la retrocessione in C decisa dal tribunale federale e il mantenimento del calendario dei play off, senza attendere l'esito dell'appello, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha dato formalmente mandato all'Avvocatura comunale di verificare, anche ma non solo in raccordo con la società Palermo Calcio, la possibilità di azioni legali circa la vicenda specifica della società di calcio, "quindi azioni per l'accertamento e la sanzione di irregolarità e allo stesso per la tutela dei risultati sportivi raggiunti dalla squadra", nonché "per la tutela dell'immagine di Palermo da azioni intraprese da organi ed enti che potrebbero danneggiare la città nel suo complesso".