Tv: laurea honoris causa a Palermo ad Alberto Angela

(ANSA) - PALERMO, 14 MAG - Il rettore dell'Università degli Studi di Palermo, Fabrizio Micari, ha conferito la laurea honoris causa in "Comunicazione del Patrimonio culturale" ad Alberto Angela, paleontologo, naturalista, divulgatore scientifico e scrittore, per "la sua lunga attività scientifica e di alta formazione e divulgazione espressamente rinvenibile nei suoi libri e nelle serie televisive, di cui è autore e conduttore, che lo hanno reso celebre in tutta Italia". Agli indirizzi di saluto del rettore, del presidente della Scuola delle Scienze umane e del Patrimonio culturale, Girolamo Cusimano e del direttore del Dipartimento Culture e Società, Michele Cometa, sono seguite la lettura della motivazione del coordinatore del Consiglio del corso di studio in Scienze della Comunicazione, Salvatore Vaccaro, e la laudatio della docente di Filosofia Politica, Serena Marcenò.

Alberto Angela ha poi tenuto la lectio magistralis "Divulgare la cultura".

