Musica: Heart of Stone, due pianisti per concerto spettacolo

Due pianisti di fama internazionale saliranno insieme sul palco del Politeama Garibaldi di Palermo, domani alle 20.45, per la stagione concertistica dell'Associazione Siciliana Amici della Musica, con un concerto-spettacolo intitolato Heart of Stone. Sono la veneziana Gloria Campaner e il polacco Leszek Możdżer, lei concertista di musica classica, lui musicista polacco. La tournée Heart of Stone, realizzata in collaborazione con l'Istituto Polacco di Roma, è un concerto-spettacolo dedicato alla natura e agli elementi cosmici. "Questo progetto è nato da un viaggio alla ricerca dei suoni nascosti nelle 'Pietre Sonore' del maestro Sciola - racconta la pianista Gloria Campaner - che mi ha pazientemente insegnato a suonarle accarezzandole, trovando le armonie nascoste, e a trasmettere quelle vibrazioni dalla memoria della materia all'anima umana, attraverso le nostre stesse frequenze vitali. Mi ha spiegato che i monoliti più grandi si suonano a loro volta con altre pietre, mentre le sculture più piccole si accarezzano con le mani o si possono sfregare con un arco da contrabbasso che individua proprio delle note musicali distinte con le quali, insieme al pianista jazz Leszek Możdżer, abbiamo poi creato dei brani inediti". (ANSA).