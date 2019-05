Montante:abbreviato,Gup camera consiglio

Il Gup di Caltanissetta Graziella Luparello, che deve decidere nel processo in abbreviato sul cosiddetto "Sistema Montante" si è ritirata in camera di consiglio. La sentenza è prevista per la tarda serata di oggi. Per Antonello Montante i pm hanno chiesto la condanna a dieci anni e sei mesi di reclusione. Nel processo in abbreviato sono imputati, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, alla rivelazione di notizie coperte dal segreto d'ufficio, al favoreggiamento il colonnello Gianfranco Ardizzone, ex comandante provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta per cui sono stati chiesti 4 anni e 6 mesi; il sostituto commissario Marco De Angelis per cui ne sono stati chiesti 6 e 11 mesi. Due anni e 8 mesi sono stati invocati per il questore Andrea Grassi; 7 anni, 1 mese e 10 giorni per il capo della security di Confindustria Diego Di Simone Perricone. I Pm hanno chiesto l'assoluzione per il dirigente regionale Alessandro Ferrara.