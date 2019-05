Fratello Impastato caccia M5s da corteo

Giovanni Impastato, fratello di Peppino, il fondatore di Radio Aut e militante di Democrazia Proletaria ucciso dalla mafia nel 1978 ha allontanato dal corteo organizzato ieri per ricordare il delitto alcuni militanti dei 5Stelle. "Non è ammissibile che chi sta al governo con i fascisti partecipi a un corteo antifascista. Sono venuti con le telecamere, sono andati al cimitero davanti alla cappella della mia famiglia per farsi fotografare. E' scandaloso", ha detto all'ANSA. "Li ho buttati fuori di peso perché il nostro è un corteo molto politicizzato e non si dovevano presentare", ha spiegato.

"Mi spiace per Piera Aiello - ha aggiunto alludendo alla ex testimone di giustizia ora parlamentare grillina - ma non dovrebbe farsi strumentalizzare da questi farabutti". "Mi hanno riferito che sono andati a fare uno show al cimitero - ha detto - per farsi fotografare". Con la Aiello c'era il deputato grillino Michele Giarrusso.