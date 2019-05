Cade intonaco da "Martorana", intervento

(ANSA) - PALERMO, 10 MAG - Vigili del fuoco in azione questa mattina a Palermo per il distacco parziale di intonaco della torre campanaria della chiesa la Martorana in piazza Bellini nel centro storico di Palermo. Tre squadre sono intervenute, con l'ausilio dell'autoscala, e hanno effettuato un controllo accurato nel campanile per scongiurare ulteriori distacchi e per la messa in sicurezza dell'importante chiesa visitata da migliaia di turisti.(ANSA).