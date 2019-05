Sanità: Razza, dal 2020 rivisto budget per "privati"

(ANSA) - PALERMO, 6 MAG - PALERMO - "Per la Sicilia il 2019 sarà l'ultimo anno in cui si utilizzerà il budget storico per le strutture private, dal primo gennaio 2020 non sarà più cosi". Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, intervenendo alla presentazione del Rapporto "Ospedali & Salute 2018" promosso da Aiop e realizzato dalla società Ermeneia.

"Avvieremo un confronto con l'Aiop regionale - ha aggiunto Razza - E' vero che ci si può muovere all'interno di risorse, ma la politica deve fare delle scelte, si aprirà un tavolo prima dell'estate ma dal primo gennaio del 2020 non sarà più possibile tenere per le strutture private in Sicilia lo stesso budget di quindici, vent'anni fa anni fa, senza che esso sia profondamente rivisto e innovato". (ANSA).