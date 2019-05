'Palermo delle donne', un mese di eventi

(ANSA) - PALERMO, 3 MAG - Per un mese, dal 4 maggio al 9 giugno, Palermo parlerà al femminile. Mostre, visite guidate, incontri, spettacoli, musiche, laboratori per bambini e lezioni di Yoga sono gli eventi del programma di "Palermo delle donne" presentato a palazzo dei Normanni. Il format della manifestazione, ideato e curato da Stefania Morici, si rivolge alle donne impegnate in vari settori: cultura, arte, moda, architettura, politica, economia, imprenditoria, volontariato, sport. Si parte domani, sabato 4 maggio alle 17, con l'inaugurazione nei giardini di Palazzo Reale della mostra "A nudo" della fotografa Olimpia Soheve. Alcuni scatti riprendono donne semplici e imperfette che sfidano i canoni della bellezza stereotipata. Tre immagini "wall paper" saranno esposte nei giardini di Palazzo Reale, altre "vestiranno" venti ragazze sandwich della Guerrilla ART guidata dall'attrice Xena Zupanic.

La Guerrilla porterà sulle strade di Palermo quattro gruppi di modelle che sfileranno per tre giorni ciascuno.