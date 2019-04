Salvini contestato a Caltanissetta. Lui,"siete come i Panda"

(ANSA) - CALTANISETTA, 25 APR - "Uno che crede nel comunismo nel 2019 va abbracciato come un panda. Saluto i comunisti che stanno contestando e ricordo che istituiremo di nuovo l'educazione civica nelle scuole. Se voi amate i clandestini ci lasciate conto corrente e li mantenete voi". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini in un comizio a Caltanissetta, dove è arrivato per sostenere la candidatura a sindaco di Oscar Aiello, rispondendo a un gruppo di contestatori che lo ha accolto al grido di "vergogna" e cantando "Bella ciao". (ANSA).