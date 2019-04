A Cerda si celebra il carciofo

(ANSA) - PALERMO, 23 APR - Il carciofo spinoso protagonista della trentottesima edizione della sagra in programma a Cerda (Pa) il 25 aprile. L'evento annuale ha contribuito all'aumento della produzione e degli estimatori di uno dei prodotti più rinomati delle campagne delle basse Madonie e valle del Torto.

In piazza La Mantia saranno allestiti stand dove verranno preparati piatti che avranno proprio come ingrediente principale il carciofo. Quest'anno la kermesse sarà anticipata domani, alle 18, da una conferenza sul tema dell'alimentazione e sull'apporto nutrizionale e organolettico del carciofo, nella dieta mediterranea. La 38/a edizione della sagra del carciofo sarà ancor più ricca di sorprese e allietata da spettacoli musicali e artisti vari, offrirà una grande vetrina a tutti i prodotti tipici della zona, dall'olio ai formaggi, dal miele, fino al vino. La parte della cucina, quest'anno, è stata affidata allo chef Gianni Lettica, cuoco piemontese con origini napoletane, che ama la Sicilia.