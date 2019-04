Musumeci, niente mi può fermare

(ANSA) - PALERMO, 20 APR - "Siamo tutti incattiviti, c'è gente che sputa veleno dalla mattina alla sera, che emette sentenze, ma perdete il vostro tempo. Io tiro dritto perché ho un impegno assunto con i miei figli, con i siciliani tutti e con i miei nipoti e non mi potrà fermare niente. Io non cerco voti ma cerco volti, gente che possa riavere il sorriso o la speranza". Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in un post su Fb per gli auguri di Pasqua ai siciliani. "Tutti dobbiamo fare la nostra parte, la classe dirigente e quella politica, non ci sono più protetti e protettori. Se trovo qualcuno che vuole fare il 'malandrino' di turno, lo allontanerò senza pensarci un attimo - afferma - Ci vuole speranza, ci vuole fiducia, la certezza di potercela fare".