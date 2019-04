Terrorismo: fermati due 'lupi solitari'

(ANSA) - PALERMO, 17 APR - La Procura di Palermo ha disposto il fermo di due persone accusate di istigazione a commettere reatißdi terrorismo e autoaddestramento per commettere atti terroristici. Si tratta di un palermitano,ßGiuseppe Frittitta, 25 anni, residente in Lombardia, e di un marocchino di 18 anni, Ossama Gafhir, che vive a Novara. Frittitta, convertito all'Islam, e Ghafir, fondamentalistaß islamico, progettavano dißandare a combattere con l'esercito dell'Isis in Siria e Turchia. I due si sono addestrati per mesi per compiere atti terroristici e di sabotaggio preparandosi all'uso di armi e allenandosi per raggiungere una preparazione fisica e militare idonea a combattere a fianco dei miliziani dell'Isis in Siria.

E' una delle accuse che i pm di Palermo muovono a Giuseppe Frittitta, 25 anni, palermitano, e a Ossama Gafhir, marocchino, fermati per istigazione a commettere reati di terrorismo e autoaddestramento per compiere atti terroristici.