Via libera a regolamento mercati Palermo

(ANSA) - PALERMO, 11 APR - Dopo sei anni di attesa è stato approvato, ieri sera, dal consiglio comunale di Palermo con 30 voti a favore e 1 astenuto, il regolamento unico dei mercati generali. Il provvedimento, che mette ordine ai mercati assicurando regole certe e maggiori controlli, era fermo all'ordine del giorno dal lontano 2013 per questa ragione è stato costituito un gruppo di lavoro formato dal presidente della commissione consiliare attività produttive Ottavio Zacco, dal vice presidente del consiglio comunale Giulio Tantillo e dai rappresentanti dei gruppi in consiglio per adeguare il testo e renderlo più efficace e al passo coi tempi. Da mesi le associazioni di categoria avevano incalzato Sala delle lapidi affinché si potesse sbloccare il regolamento. Uno dei punti fermi è che la gestione continuerà ad essere appannaggio del Comune, mentre il testo precedente lasciava aperte le porte ai privati.