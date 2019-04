Migranti: Varchi (Fdi), Orlando si occupi di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 7 APR - "Il sindaco Leoluca Orlando si occupi di Palermo abbandonata a se stessa, dei rifiuti i cui cumuli, sia in centro che in periferia, continuiamo da palermitani a sopportare e del suo malgoverno, invece di atteggiarsi un giorno a ministro dell'Interno e un altro giorno a ministro degli Esteri invitando il rappresentante della organizzazione umanitaria 'Sea Eye' a dirigere la nave Alan Kurdi verso 'uno dei porti sicuri siciliani'. Lo afferma la deputata nazionale di Fratelli d'Italia, Carolina Varchi. "Francamente - aggiunge - il comportamento di Orlando più che sopra le righe appare sempre più velleitario in quanto non si comprende qual è il suo ruolo oltre quello di sindaco. I porti siciliani sono sicuri e non risulta siano chiusi, tanto che a Lampedusa alcuni giorni fa è approdata una barca, ma l'Italia da sola non ce la può fare ad accogliere tutti i migranti, provenienti dalla Libia, che le ong recuperano in mare. Da tempo la posizione di Fratelli d'Italia - conclude Carolina Varchi - è quella del blocco navale davanti alla Libia, questo chiediamo e questo continueremo a sostenere tanto più dopo il deflagrare della crisi libica". (ANSA).