Solidarietà: fondi per scuole Sierra Leone grazie a film

(ANSA) - PALERMO, 4 APR - Può un film diventare uno strumento di conoscenza e far nascere nella coscienza di decine di migliaia di studenti e dei loro docenti un sentimento di solidarietà verso l'Africa? E' quello che è successo con il Progetto Scuola legato al film Balon, del regista Pasquale Scimeca. La visione del film - proiettato in più di 100 scuole - e i dibattiti che ne sono seguiti, hanno stimolato iniziative di solidarietà che hanno coinvolto gli studenti, le loro famiglie e i docenti di molti Istituti scolastici, che hanno autonomamente deciso di "adottare" delle scuole di altri villaggi della Sierra Leone, inglobandole nelle loro attività didattiche, pagando i maestri e fornendo i materiali per lo studio (quaderni, penne, libri, lavagne ecc.). Ad oggi sono tre le Convenzioni già firmate e ratificate dai Consigli di Istituto di tre scuole siciliane - Enna, Linguaglossa e Bronte - mentre molte altre sono in via di definizione. Scuole che hanno deciso di finanziare i progetti, non con soldi pubblici, ma con la raccolta volontaria di fondi tra gli studenti e i docenti. Il Progetto, al quale hanno contribuito più di trentamila studenti delle scuole medie e delle superiori, accompagnati dai loro insegnanti, prevede la costruzione di una scuola per i bambini del villaggio di Rochain Mende in Sierra Leone, dove il film è stato girato; la donazione di una pompa e il depuratore per rendere potabile l'acqua del pozzo; la fornitura di medicine e attrezzature sanitarie, per la cura della malaria e delle malattie più comuni di cui soffrono gli abitanti del villaggio; la costruzione di un campetto di calcio e la fornitura di scarpette e divise. Il Progetto è promosso dall'Arbash , in collaborazione con Engim (Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo)itura di palloni, scarpette e divise. Le scuole possono aderire al progetto attraverso il sito www.balonfilm.it o arbash3@gmail.com.