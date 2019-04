Danza: cinque giorni di spettacoli a Palermo

Tra spettacoli, workshop e incontri per cinque giorni, dal 24 al 28 aprile, Palermo ospiterà "ConFormazioni", festival di danza e linguaggi contemporanei giunto alla terza edizione. Sono coinvolti artisti non solo italiani ma provenienti da Grecia, Spagna, Belgio e Francia.

Incontri e spettacoli di "ConFormazioni", con la direzione artistica di Giuseppe Muscarello, avrà le caratteristiche di un festival nomade. Utilizzerà infatti cinque spazi diversi tra cui il museo archeologico Antonio Salinas e il teatro Massimo. Una delle performance sarà il 24 aprile rappresentata proprio sulla scalinata del teatro. Il Salinas ospiterà invece il 25 aprile due spettacoli di Diego Sinniger, "Dis-connect" e "Liov". "Il museo - dice la direttrice Francesca Spatafora - si apre a varie forme di arte, anche quella performativa. Ha infatti in progetto altre iniziative con l'obiettivo di rappresentare una presenza attiva nel territorio". "Con questo festival - aggiunge Muscarello - Palermo diventa polo internazionale della danza, una rappresentazione artistica che migliora la visione del mondo e dei rapporti personali".

