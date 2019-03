Viminale,251 giunti a Lampedusa nel 2019

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - A Lampedusa dall'1 gennaio ad oggi sono giunti via mare 251 migranti (risultato di eventi di sbarco), mentre nello stesso periodo di un anno prima gli sbarcati erano stati 487 (frutto di 13 eventi). Lo precisano fonti del Viminale, che aggiungono: "sull'isola non c'è possibilità di sbarchi non monitorati e i dati del ministero dell'Interno sono sempre aggiornati e disponibili".