Teatro: fiaba al suono della pioggia per combattere la noia

Lo spettacolo "(Una) Regina" finalista del premio scenario Infanzia 2017, una creazione di Stefania Ventura, in scena con Gisella Vitrano, sarà in scena domenica 24 marzo alle ore 17, al Teatro Libero. Una produzione Teatro Evento di Vignola, associazione Quintoequilibrio di Torino.

"La storia incomincia in un giorno di pioggia; quando piove meglio restare in casa, - affermano Stefania Ventura e Gisella Vitrano - la parata della banda è annullata e così due sorelle, con gli strumenti luccicanti ancora in mano, guardano fuori dalla finestra. Una è tristissima, l'altra assorta. Per combattere la noia s'inventeranno una fiaba che le trasporterà indietro nel tempo, quando c'erano vecchie governanti stanche di regnare e fanciulle ubbidienti, il cui destino era scritto nel nome con cui nascevano".

"Abbiamo scelto - aggiungono - di elaborare alcune domande legate al tema della libertà e del coraggio, sintetizzandole attraverso la creazione di una fiaba affinché possano essere assorbite in modo semplice e immediato dall'inconscio infantile che, sin dalla più giovane età, ascoltando e viaggiando attraverso le storie fantastiche, si prepara a crescere, a codificare i simboli e ad elaborare le proprie soluzioni".

(ANSA).