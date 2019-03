Musica: Silvia Vaglica di scena al "Play Piano Play"

(ANSA) - PALERMO, 21 MAR - Il programma della rassegna "Play Piano Play" prosegue con la giovane musicista, Silvia Vaglica, appena rientrata da un tour in America, specialista di prove solitarie ed anch'ella impegnata a raccontare se stessa attraverso un programma variegato di rapsodie. Per "Le Musiche del Nostro Tempo", giovedì 21 marzo alle ore 21.00 al Real Teatro Santa Cecilia, salirà sul palco del teatro storico l'artista palermitana con una performance molto particolare basata su un sound raffinato e ricercato. Il programma previsto per l'esibizione presenta un carattere rapsodico. La Vaglica eseguirà brani di musica sacra di Bonifacio Maria Krug e Franz Liszt che fanno parte del suo cd d'esordio distribuito a livello internazionale dalla prestigiosa etichetta Tactus. Ai brani di carattere sacro che rapsodicamente narrano episodi evangelici, la giovane artista ha accostato una rapsodia ungherese di Liszt e la rapsody in blue di Gershwin in un arrangiamento per solo piano per concludere un viaggio nei meandri della musica che racconta la vita con epica intensità. Silvia Vaglica è una vera eccellenza siciliana: diplomata giovanissima in pianoforte e musica da camera con lode e menzione d'onore al conservatorio di Palermo, presenta un ricco curriculum artistico, vantando numerosi premi e riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. La sua naturale curiosità musicale e l'amore per la ricerca la portano a suonare un ampio e variegato repertorio di generi musicali.