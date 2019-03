Lega Pro: Ghirelli, famiglie allo stadio

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 18 MAR - "I ragazzi e le ragazze, le famiglie, devono tornare negli stadi e gioire o essere tristi solo se la loro squadra ha vinto o ha perso. Non per altro.

Percorriamo l'Italia perché vogliamo che il calcio torni a essere semplicemente un gioco". Lo ha detto il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, in occasione della penultima tappa a Reggio Calabria del tour "Il Pallone d'Italia", incontrando dirigenti di club, autorità e forze dell'ordine.

"Bisogna ricominciare - ha aggiunto Ghirelli - a concepire la partita di calcio come un evento che serve e si svolge per un grande gioco. La partita e la sua sostenibilità devono essere al centro. Per questo vado in giro per capire la realtà del territorio e dove si può agire per migliorare".

All'evento c'erano Daniela Stradiotto, presidente dell'Osservatorio nazionale manifestazioni sportive, e Nicola Ferrigni, della Link Campus University di Roma, assieme ai Questori di Reggio Calabria Raffaele Grassi e di Catania, Alberto Francini.