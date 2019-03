Alimentare: Biodistretto Borghi Sicani a Rassegna FirenzeBio

(ANSA) - PALERMO, 17 MAR - Il Bio Distretto Borghi Sicani ha partecipato alla FirenzeBio, che si è volta dal 15 marzo fino ad oggi presso Fortezza del Basso di Firenze. Diversi i prodotti bio del distretto che ad oggi comprende i territori e le aziende che si trovano in sette comuni compresi in un'area vocata alla biodiversità che va dalla Valle del Belice ai monti Sicani: Sambuca di Sicilia, comune capofila e sede regionale di "Città del bio", Menfi, Contessa Entellina, Giuliana, Caltabellotta, Santa Margherita Belice, Montevago Presenti in fiera la Presidente del bio distretto Antonella Murgia e il Direttore Giuseppe Oddo. L' IterBio, un progetto mirato alla promozione del territorio, dei suoi prodotti e dell'enogastronomia di eccellenza, è stato promosso attraverso uno stand. Tanti i prodotti in vetrina: vino, olio, formaggi, pasta, marmellate e confetture. "Il bio distretto - dice la Presidente Antonella Murgia - ha avuto un suo spazio per la presentazione del IterBio, percorsi culturali, naturalistici ed enogastronomici del Distretto che si avvia al riconoscimento da parte del Ministero delle Politiche Agricole ed Alimentari, quale Distretto del Cibo". L'iterBio, con il suo BioMenú che coinvolge i ristoranti, le attività ricettive del distretto é stato presentato in conferenza stampa dal Direttore Giuseppe Oddo che ha presentato il sito, strumento per l'acquisto on line dei prodotti del bio distretto e per la promozione degli itinerari naturalistici, culturali ed enogastronomia della biodiversità. Nel corso dell'incontro è stata inoltre annunciata la notizia della costituenda "Comunità SlowFood" Bio Distretto Borghi Sicani. Il primo esempio di Comunità promossa da SlowFood. (ANSA).