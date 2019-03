Volley: Maurizia Cacciatori presenta suo libro a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 14 MAR - - Maurizia Cacciatori, grande pallavolista italiana, è oggi a Palermo per la presentazione del suo libro "Senza rete". A darle il benvenuto per i suoi spostamenti a Palermo un'auto elettrica Sicily by Car. Subito dopo la "principessa del volley" ha presentato a Sanlorenzo Mercato il suo libro che racconta un'incredibile storia di sport, umanità e coraggio. "Ho sempre pensato che la vita sia una miscela tra episodi che accadono e decisioni che con coraggio decidi di affrontare", ha detto Maurizia Cacciatori. Uscita di casa a sedici anni per inseguire la passione della pallavolo e liberarsi da regole troppo strette, ha collezionato titoli nazionali e internazionali, fino alla nomina come migliore palleggiatrice al mondo, una serie di avventure con le compagne di squadra e ben ventidue traslochi in giro per il mondo. Con lo stesso spirito ha affrontato i momenti meno felici come l'esclusione dalla Nazionale o una fuga dall'altare a una settimana dal matrimonio. Oggi Maurizia è madre di due bambini e si è costruita una carriera completamente nuova, con una particolare attenzione verso i temi della difesa dell'ambiente e della mobilità sostenibile. Anche per questo motivo la campionessa di volley ha girato l'intera giornata a Palermo a bordo di un'auto 100% elettrica, la Renault Zoe, personalizzata con un motivo floreale 'limited edition' non in commercio, messa a disposizione dal presidente di Sicily By Car, Tommaso Dragotto. "Sono felice di accogliere Maurizia Cacciatori in Sicilia, - ha dichiarato Dragotto - una donna verso la quale nutro una particolare ammirazione per il suo indiscusso talento sportivo e per i valori umani di cui è concreta testimonianza.

Ringrazio Maurizia per aver voluto dare, attraverso una nostra auto elettrica, un videomessaggio a favore della difesa ambientale e della mobilità sostenibile".(ANSA).