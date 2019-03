Università: accordo ateneo Palermo-Eupic per Pmi cinesi

(ANSA) - PALERMO, 14 MAR - Il Rettore dell'Università di Palermo, Fabrizio Micari, e il Presidente dell'EU Project Innovation Center (EUPIC), Segree Dai, hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding tra UniPa ed EUPIC per la formazione e l'aggiornamento degli imprenditori cinesi, di cui sarà capofila il Dipartimento di Scienze Politiche e delle relazioni internazionali dell'Università di Palermo.

"L'accordo di cooperazione tra l'Università di Palermo ed EUPIC è una importante opportunità per lo sviluppo dell'Ateneo e del Territorio - ha dichiarato Micari -. Le strategie di internazionalizzazione intraprese negli ultimi anni da UniPa e l'Offerta Formativa multidisciplinare con i sei Corsi di Studio attivi in lingua inglese, rendono UniPa competitiva nell'attrarre studenti da altre parti del mondo. Inoltre questo accordo, ben si inserisce nelle collaborazioni già attivate dal 2014 tra EUPIC e Confindustria Sicilia, che hanno prodotto nell'ultimo anno un incremento del 212% dei rapporti commerciali tra la Cina e l'Isola". EUPIC è ente governativo cinese, istituito nell'ambito dell'Enterprise European Network (EEN) della Commissione Europea per promuovere la cooperazione commerciale con la Cina e l'Asia in genere, che rappresenta oltre un milione di PMI cinesi, con 760 mila partner commerciali da 65 paesi diversi.(ANSA).